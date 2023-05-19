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Виноградов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

08.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Виноградов Иван Семенов

Мать: Виноградова Агрипена Михайлова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агрипена Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Виноградов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Виноградов Иван Петрович

Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Елена Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.03.1887
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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