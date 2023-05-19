Виноградов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти08.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агрипена Петровна
Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Виноградов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Виноградова Елена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1887
Причина смерти: водянкою