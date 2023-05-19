Виноградова (-) Агрипена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (-) Агрипена Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

28.04.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Виноградов Иван Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Виноградов Петр Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Семенов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дмитрова Анна Иванова

Отец ребёнка: Виноградов Иван Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Иван Семенов

Смерть
28.04.1840
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