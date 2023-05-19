Виноградова (-) Агрипена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти28.04.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Виноградов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Виноградов Иван Семенов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дмитрова Анна Иванова
Отец ребёнка: Виноградов Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1840