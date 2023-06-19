Дмитрова (Виноградова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрова (Виноградова) Анна Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Виноградов Иван Семенов

Мать: Виноградова Агрипена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1846

Муж: Дмитров Павел Петров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитров Петр Павлович

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1853

Дочь: Агрипена Павловна

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1855

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.01.1858

Сын: Дмитров Иван Павлович

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1862

Сын: Дмитров Александр Павлович

Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1864