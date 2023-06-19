Дмитрова (Виноградова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
06.02.1846
Муж: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
20.06.1853
Дочь: Агрипена Павловна
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
25.09.1855
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
30.01.1858
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Рождение ребёнка
04.08.1862
Сын: Дмитров Александр Павлович
Отец ребёнка: Дмитров Павел Петров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1864