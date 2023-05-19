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Виноградов Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Виноградов Иван Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Агрипена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Виноградов Петр Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Агрипена Михайлова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дмитрова Анна Иванова

Мать ребёнка: Виноградова Агрипена Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Агрипена Михайлова

Смерть
Неизвестно