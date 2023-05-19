Виноградов Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Виноградова Агрипена Михайлова
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Виноградова Агрипена Михайлова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дмитрова Анна Иванова
Мать ребёнка: Виноградова Агрипена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно