Виноградова (-) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (-) Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агрипена Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Виноградов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Виноградов Иван Петрович

Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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