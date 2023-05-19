Виноградова (-) Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агрипена Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Виноградов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Виноградов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно