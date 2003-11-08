Попов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1938

Дата смерти

08.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938

Отец: Попов Николай Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1961

Дочь: Попова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Ященко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1975

Сын: Попов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Ященко Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ященко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Борис Владимирович

Мать ребёнка: Ященко Лидия Ивановна

Смерть
08.11.2003
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