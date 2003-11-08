Попов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1938
Дата смерти08.11.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938
Отец: Попов Николай Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1961
Дочь: Попова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Ященко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1975
Сын: Попов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Ященко Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ященко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ященко Лидия Ивановна
Смерть
08.11.2003