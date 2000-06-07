Ященко Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1941
Дата смерти07.06.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941
Отец: Ященко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1961
Дочь: Попова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1975
Сын: Попов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2000