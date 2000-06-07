Ященко Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ященко Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1941

Дата смерти

07.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941

Отец: Ященко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1961

Дочь: Попова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1975

Сын: Попов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Борис Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир Николаевич

Смерть
07.06.2000
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