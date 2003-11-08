Попов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Павлович

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Место рождения

СССР, Челябинская обл, с. Каргаполово

Дата рождения

19.12.1900

Дата смерти

08.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Челябинская обл, с. Каргаполово
https://1418museum.ru/heroes/25595681/
Рождение ребёнка
16.11.1938

Сын: Попов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.12.1974
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