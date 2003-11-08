Попов Николай Павлович
Место рожденияСССР, Челябинская обл, с. Каргаполово
Дата рождения19.12.1900
Дата смерти08.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Челябинская обл, с. Каргаполово
https://1418museum.ru/heroes/25595681/
Рождение ребёнка
16.11.1938
Сын: Попов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.12.1974