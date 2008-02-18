Попова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1961
Дата смерти18.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1961
Отец: Попов Владимир Николаевич
Мать: Ященко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1981
Сын: Глаас Сергей Александрович
Отец ребёнка: Глаас Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
25.02.1985
Дочь: Подхамутникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Глаас Александр Фридрихович
Рождение ребёнка
07.03.1989
Сын: Захаров Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.02.2008