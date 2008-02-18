Попова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1961

Дата смерти

18.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1961

Отец: Попов Владимир Николаевич

Мать: Ященко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1981

Сын: Глаас Сергей Александрович

Отец ребёнка: Глаас Александр Фридрихович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.02.1985

Дочь: Подхамутникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Глаас Александр Фридрихович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.03.1989

Сын: Захаров Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.02.2008
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