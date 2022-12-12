Александрова (Перцева) Томара Петровна
Место рождения
Дата рождения16.03.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1941
Рождение ребёнка
23.11.1962
Сын: Сафонов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Сафонов Анатолий Федорович
Киндери, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1962
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Мокина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Александров Анатолий Тимофеевич
Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно