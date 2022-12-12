Александрова (Перцева) Томара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Перцева) Томара Петровна

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Место рождения

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

16.03.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1941

Отец: Перцев Петр Дмитриевич

Мать: Перцева Елизавета Гавриловна

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1962

Сын: Сафонов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Сафонов Анатолий Федорович

Киндери, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1962

Муж: Сафонов Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Мокина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Александров Анатолий Тимофеевич

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Анатолий Тимофеевич

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