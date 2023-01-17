Сафонов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Сафонов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1962
Сын: Сафонов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Александрова Томара Петровна
Киндери, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1962
Смерть
Неизвестно