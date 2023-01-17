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Сафонов Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Сафонов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1962

Сын: Сафонов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Александрова Томара Петровна

Киндери, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1962

Жена: Александрова Томара Петровна

Смерть
Неизвестно
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