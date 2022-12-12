Александров Анатолий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.12.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Мокина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Александрова Томара Петровна
Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.?