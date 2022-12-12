Александров Анатолий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Анатолий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Мокина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Александрова Томара Петровна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Томара Петровна

Смерть
26.12.?
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