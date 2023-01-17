Мокина (Александрова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокина (Александрова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

14.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974

Отец: Александров Анатолий Тимофеевич

Мать: Александрова Томара Петровна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
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