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Мокина (Александрова) Елена Анатольевна
Мокина (Александрова) Елена Анатольевна
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Место рождения
Малые Дербышки
, Собакинская волость, Казанский уезд
Дата рождения
14.12.1974
Пол
Женский
Отец
Александров Анатолий Тимофеевич
Мать
Александрова (Перцева) Томара Петровна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1974
Отец:
Александров Анатолий Тимофеевич
Мать:
Александрова Томара Петровна
Малые Дербышки
, Собакинская волость, Казанский уезд
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