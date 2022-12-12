Шушпанников Трофим Елисеевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1829
Дата смерти14.12.1886
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1829
Рождение ребёнка
20.04.1866
Дочь: Самородова Мавра Трофимовна
Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Ефросинья Трофимовна
Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушпанников Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушпанников Игнат Трофимович
Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушпанников Аким Трофимович
Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна
Смерть
14.12.1886
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан