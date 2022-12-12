Шушпанников Трофим Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанников Трофим Елисеевич

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Место рождения

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.09.1829

Дата смерти

14.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1829

Отец: Шушпанников Елисей Андреевич

Мать: Шушпанникова Февронья

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.04.1866

Дочь: Самородова Мавра Трофимовна

Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Ефросинья Трофимовна

Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушпанников Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушпанников Игнат Трофимович

Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпанникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушпанников Аким Трофимович

Мать ребёнка: Шушпанникова Анна Григорьевна

Смерть
14.12.1886
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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