Шушпанников Елисей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти28.08.1883
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шушпанников Иван Елисеевич
Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья
Рождение ребёнка
19.09.1829
Сын: Шушпанников Трофим Елисеевич
Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шушпанникова Мария Елисеевна
Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шушпанникова Дарья Елисеевна
Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шушпанникова Февронья
Смерть
28.08.1883
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан