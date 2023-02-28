Шушпанников Елисей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанников Елисей Андреевич

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Место рождения

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

28.08.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Варфоломеев Андрей Варфоломеев

Мать: Шушпанникова Неизвестно Семеновна

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шушпанников Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1829

Сын: Шушпанников Трофим Елисеевич

Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шушпанникова Мария Елисеевна

Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шушпанникова Дарья Елисеевна

Мать ребёнка: Шушпанникова Февронья

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпанникова Февронья

Смерть
28.08.1883
Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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