Варфоломеев Андрей Варфоломеев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Шушпанников Семен Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шушпанников Елисей Андреевич
Мать ребёнка: Шушпанникова Неизвестно Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
зять Шушпанникова Семена Федоровича
Смерть
До 1816