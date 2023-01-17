Варфоломеев Андрей Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Андрей Варфоломеев

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Место рождения

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Шушпанников Семен Федорович

Мать: не указана

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шушпанников Елисей Андреевич

Мать ребёнка: Шушпанникова Неизвестно Семеновна

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпанникова Неизвестно Семеновна

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
зять Шушпанникова Семена Федоровича
Смерть
До 1816
Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
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