Шушпанникова Неизвестно Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шушпанников Семен Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шушпанников Елисей Андреевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Варфоломеев
Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно