Шушпанникова Неизвестно Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанникова Неизвестно Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шушпанников Семен Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шушпанников Елисей Андреевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Андрей Варфоломеев

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варфоломеев Андрей Варфоломеев

Смерть
Неизвестно
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