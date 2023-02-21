Шушпанников Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Варфоломеев Андрей Варфоломеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шушпанников Петр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушпанникова Неизвестно Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1827