Шушпанников Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанников Семен Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Варфоломеев Андрей Варфоломеев

Мать ребёнка: не указана

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шушпанников Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушпанникова Неизвестно Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1827
Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
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