Шушпанникова Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шушпанников Иван Елисеевич
Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1829
Сын: Шушпанников Трофим Елисеевич
Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шушпанникова Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шушпанникова Дарья Елисеевна
Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно