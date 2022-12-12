Шушпанникова Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанникова Февронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шушпанников Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1829

Сын: Шушпанников Трофим Елисеевич

Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шушпанникова Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шушпанникова Дарья Елисеевна

Отец ребёнка: Шушпанников Елисей Андреевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушпанников Елисей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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