Шушпанников Аким Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанников Аким Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шушпанников Трофим Елисеевич

Мать: Шушпанникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шушпанников Гордей Акимович

Мать ребёнка: Шушпанникова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1885

Дочь: Шушпанникова Фекла Акимовна

Мать ребёнка: Шушпанникова Зиновия Ивановна

Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1887

Сын: Шушпанников Кузьма Акимович

Мать ребёнка: Шушпанникова Зиновия Ивановна

Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпанникова Зиновия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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