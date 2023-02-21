Шушпанников Аким Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шушпанников Гордей Акимович
Мать ребёнка: Шушпанникова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1885
Дочь: Шушпанникова Фекла Акимовна
Мать ребёнка: Шушпанникова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1887
Сын: Шушпанников Кузьма Акимович
Мать ребёнка: Шушпанникова Зиновия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно