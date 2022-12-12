Шушпанникова Зиновия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шушпанников Гордей Акимович
Отец ребёнка: Шушпанников Аким Трофимович
Рождение ребёнка
10.08.1885
Дочь: Шушпанникова Фекла Акимовна
Отец ребёнка: Шушпанников Аким Трофимович
Рождение ребёнка
28.10.1887
Сын: Шушпанников Кузьма Акимович
Отец ребёнка: Шушпанников Аким Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно