Шушпанникова Зиновия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанникова Зиновия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шушпанников Гордей Акимович

Отец ребёнка: Шушпанников Аким Трофимович

Рождение ребёнка
10.08.1885

Дочь: Шушпанникова Фекла Акимовна

Отец ребёнка: Шушпанников Аким Трофимович

Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1887

Сын: Шушпанников Кузьма Акимович

Отец ребёнка: Шушпанников Аким Трофимович

Максимовка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушпанников Аким Трофимович

Смерть
Неизвестно
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