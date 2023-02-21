Шушпанникова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушпанникова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1866

Дочь: Самородова Мавра Трофимовна

Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич

Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.12.1888

Сын: Шушпанников Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шушпанников Игнат Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насонова Ефросинья Трофимовна

Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушпанников Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушпанников Игнат Трофимович

Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушпанников Аким Трофимович

Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушпанников Трофим Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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