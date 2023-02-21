Шушпанникова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1866
Дочь: Самородова Мавра Трофимовна
Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич
Малые Кулики, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.12.1888
Сын: Шушпанников Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Шушпанников Игнат Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насонова Ефросинья Трофимовна
Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушпанников Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушпанников Игнат Трофимович
Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушпанников Аким Трофимович
Отец ребёнка: Шушпанников Трофим Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно