Захарий Михеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1898 ст.
Жена: Екатерина Андреевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.01.1898 Калихновщины крестьянин Захарий Михеевич Юхновщина крестьянская дочь Екатерина Андреевна по жениху Хохлово крестьянин Стефан Павлович по жениху Байдаково крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1899 ст.
Сын: Михаил Захарович
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Афанасьевская церковь 16.09.1899 Калихновщины Михаил Захарович Калихновщины отец отец Захарий Михеевич Калихновщины мать мать Екатерина Андреевна Вилина крестьянин Михаил Семенович Вилина крестьянс... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1902 ст.
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Афанасьевская церковь 15.01.1902 Калихновщины Мария Захаровна Калихновщины отец крестьянин Захарий Михеевич Калихновщины мать жена Екатерина Матфеевна Калихновщины запасной рядовой Сергей Никифоро... Показать все
Смерть
Неизвестно