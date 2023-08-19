Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения15.01.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1902 ст.
Отец: Захарий Михеевич
Мать: Екатерина Андреевна
Афанасьевская церковь 15.01.1902 Калихновщины Мария Захаровна Калихновщины отец крестьянин Захарий Михеевич Калихновщины мать жена Екатерина Матфеевна Калихновщины запасной рядовой Сергей Никифоро... Показать все
Смерть
Неизвестно