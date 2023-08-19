Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Захаровна

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

15.01.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1902 ст.

Отец: Захарий Михеевич

Мать: Екатерина Андреевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 15.01.1902 Калихновщины Мария Захаровна Калихновщины отец крестьянин Захарий Михеевич Калихновщины мать жена Екатерина Матфеевна Калихновщины запасной рядовой Сергей Никифоро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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