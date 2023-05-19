Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1898 ст.
Муж: Захарий Михеевич
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.01.1898 Калихновщины крестьянин Захарий Михеевич Юхновщина крестьянская дочь Екатерина Андреевна по жениху Хохлово крестьянин Стефан Павлович по жениху Байдаково крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно