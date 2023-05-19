Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.01.1898 ст.

Муж: Захарий Михеевич

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 14.01.1898 Калихновщины крестьянин Захарий Михеевич Юхновщина крестьянская дочь Екатерина Андреевна по жениху Хохлово крестьянин Стефан Павлович по жениху Байдаково крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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