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Михаил Захарович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

16.09.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1899 ст.

Отец: Захарий Михеевич

Мать: Екатерина Андреевна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 16.09.1899 Калихновщины Михаил Захарович Калихновщины отец отец Захарий Михеевич Калихновщины мать мать Екатерина Андреевна Вилина крестьянин Михаил Семенович Вилина крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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