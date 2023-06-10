Михаил Захарович
Место рождения
Дата рождения16.09.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1899 ст.
Отец: Захарий Михеевич
Мать: Екатерина Андреевна
Афанасьевская церковь 16.09.1899 Калихновщины Михаил Захарович Калихновщины отец отец Захарий Михеевич Калихновщины мать мать Екатерина Андреевна Вилина крестьянин Михаил Семенович Вилина крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно