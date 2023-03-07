Томбасов (Коблов) Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасов (Коблов) Павел Андреевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

22.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Томбасов Андрей Петрович

Мать: Томбасова Евдокия Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1876

Жена: Томбасова Екатерина Томбасова

Рождение ребёнка
02.09.1878

Сын: Томбасов Аким Павлович

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1879

Сын: Томбасов (коблов) Ефим Павлович

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1882

Дочь: Акилина Павловна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Томбасов (коблов) Ермолай Павлович

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1886

Дочь: Арбузова Дарья Томбасова

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1888

Сын: Томбасов (коблов) Степан Павлович

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1890

Дочь: Гликерия Павловна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.05.1892
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
02.06.1892

Дочь: Феодосия Павловна

Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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