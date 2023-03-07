Томбасов (Коблов) Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти22.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
15.?.1876
Рождение ребёнка
02.09.1878
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова
Рождение ребёнка
19.12.1879
Сын: Томбасов (коблов) Ефим Павлович
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова
Рождение ребёнка
17.06.1882
Дочь: Акилина Павловна
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Томбасов (коблов) Ермолай Павлович
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова
Рождение ребёнка
08.03.1886
Дочь: Арбузова Дарья Томбасова
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова
Рождение ребёнка
09.07.1888
Сын: Томбасов (коблов) Степан Павлович
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова
Рождение ребёнка
05.12.1890
Дочь: Гликерия Павловна
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова
Смерть
22.05.1892
Причина смерти: от горячки
Рождение ребёнка
02.06.1892
Дочь: Феодосия Павловна
Мать ребёнка: Томбасова Екатерина Томбасова