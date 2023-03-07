Томбасова Екатерина Томбасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Екатерина Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Томбасов Николай Алексеевич

Мать: Томбасова Евдокия Илларионовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.?.1876

Муж: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Рождение ребёнка
02.09.1878

Сын: Томбасов Аким Павлович

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1879

Сын: Томбасов (коблов) Ефим Павлович

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1882

Дочь: Акилина Павловна

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Томбасов (коблов) Ермолай Павлович

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1886

Дочь: Арбузова Дарья Томбасова

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1888

Сын: Томбасов (коблов) Степан Павлович

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.12.1890

Дочь: Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1892

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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