Томбасова Екатерина Томбасова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
15.?.1876
Рождение ребёнка
02.09.1878
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Рождение ребёнка
19.12.1879
Сын: Томбасов (коблов) Ефим Павлович
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1882
Дочь: Акилина Павловна
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Томбасов (коблов) Ермолай Павлович
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Рождение ребёнка
08.03.1886
Дочь: Арбузова Дарья Томбасова
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1888
Сын: Томбасов (коблов) Степан Павлович
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Рождение ребёнка
05.12.1890
Дочь: Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1892
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно