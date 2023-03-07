Арбузова Дарья Томбасова
Место рождения
Дата рождения08.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886
Бракосочетание
11.11.1905
Рождение ребёнка
17.09.1906
Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Татьяна Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1909
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1911
Сын: Арбузов Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1913
Сын: Арбузов Вов Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1915
Сын: Арбузов Вов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Арбузов Вов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно