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Арбузова Дарья Томбасова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1886

Отец: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Мать: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1905

Муж: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1906

Сын: Арбузов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Татьяна Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1909

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1911

Сын: Арбузов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Арбузов Вов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1915

Сын: Арбузов Вов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Арбузов Вов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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