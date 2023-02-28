Арбузов (ст. 58-10, 58-11 УК) Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883
Отец: Арбузов Иван Корнилович
Бракосочетание
11.11.1905
Жена: Арбузова Дарья Томбасова
Рождение ребёнка
17.09.1906
Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Татьяна Арбузова
Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова
Рождение ребёнка
20.10.1909
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова
Рождение ребёнка
17.11.1911
Сын: Арбузов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова
Рождение ребёнка
13.09.1913
Сын: Арбузов Вов Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова
Рождение ребёнка
06.10.1915
Сын: Арбузов Вов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Арбузов Вов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова
Смерть
Неизвестно