Арбузов (ст. 58-10, 58-11 УК) Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузов (ст. 58-10, 58-11 УК) Сергей Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883

Отец: Арбузов Иван Корнилович

Мать: Арбузова Ирина (Карповна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1905

Жена: Арбузова Дарья Томбасова

Рождение ребёнка
17.09.1906

Сын: Арбузов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Татьяна Арбузова

Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1909

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1911

Сын: Арбузов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1913

Сын: Арбузов Вов Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1915

Сын: Арбузов Вов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Арбузов Вов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Арбузова Дарья Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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