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Арбузова Ирина (Карповна)

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

15.05.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Карп Петрович

Мать: Анна Титовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1878

Муж: Арбузов Иван Корнилович

Рождение ребёнка
18.11.1879

Дочь: Синиженкова Екатерина Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1881

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович

Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1886

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Арбузов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
15.05.1891
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