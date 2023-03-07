Арбузова Ирина (Карповна)
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти15.05.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Карп Петрович
Мать: Анна Титовна
Бракосочетание
30.?.1878
Рождение ребёнка
18.11.1879
Дочь: Синиженкова Екатерина Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1881
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Арбузов (ст. 58-10, 58-11 Ук) Сергей Иванович
Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович
Рождение ребёнка
16.02.1886
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович
Рождение ребёнка
01.11.1887
Отец ребёнка: Арбузов Иван Корнилович
Смерть
15.05.1891