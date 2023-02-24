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Синиженкова Екатерина Арбузова

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Место рождения

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

18.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1879

Отец: Арбузов Иван Корнилович

Мать: Арбузова Ирина (Карповна)

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1900

Муж: Синиженков Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.11.1901

Дочь: Степанида Павловна

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Синиженков Федор Павлович

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1907

Сын: Снежонков Вов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1909

Сын: Синиженков Василий Павлович

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1915

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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