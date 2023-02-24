Синиженкова Екатерина Арбузова
Место рожденияДеревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения18.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1879
Отец: Арбузов Иван Корнилович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1900
Рождение ребёнка
09.11.1901
Дочь: Степанида Павловна
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Синиженков Федор Павлович
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.03.1907
Сын: Снежонков Вов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.01.1909
Сын: Синиженков Василий Павлович
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.09.1915
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Синиженков Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно