Томбасов (Коблов) Ефим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасов (Коблов) Ефим Павлович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1879

Отец: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Мать: Томбасова Екатерина Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1899

Жена: Томбасова Агафья Моисеевна

Рождение ребёнка
15.07.1900

Дочь: Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1902

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Томбасов Прокофий Ефимович

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1907

Дочь: Матрена Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.04.1913

Дочь: Мавра Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1915

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1916

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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