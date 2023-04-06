Томбасов (Коблов) Ефим Павлович
Место рождения
Дата рождения19.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1879
Бракосочетание
20.?.1899
Рождение ребёнка
15.07.1900
Дочь: Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
02.09.1902
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
05.07.1904
Сын: Томбасов Прокофий Ефимович
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
04.11.1907
Дочь: Матрена Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
10.01.1910
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
28.04.1913
Дочь: Мавра Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
02.01.1915
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
03.06.1916
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Томбасова Агафья Моисеевна
Смерть
Неизвестно