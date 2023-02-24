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Томбасов Андрей Петрович

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Томбасов Петр Софронович

Мать: Томбасова Варвара

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Томбасова Марина Андреевна

Мать ребёнка: Томбасова Евдокия Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Томбасова Евдокия Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Мать ребёнка: Томбасова Евдокия Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томбасова Евдокия Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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