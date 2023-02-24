Томбасов Андрей Петрович
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Томбасов Петр Софронович
Мать: Томбасова Варвара
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Томбасова Марина Андреевна
Мать ребёнка: Томбасова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Томбасова Евдокия Герасимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Мать ребёнка: Томбасова Евдокия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно