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Томбасов Петр Софронович

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Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Томбасов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Томбасова Варвара

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1834
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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