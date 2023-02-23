Томбасов Петр Софронович
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Томбасова Варвара
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
1834
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область