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Томбасова Варвара

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Томбасов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Томбасов Петр Софронович

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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