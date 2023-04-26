Томбасова Варвара
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Томбасов Петр Софронович
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область