Томбасова Евдокия Герасимовна
Место рожденияСело Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Томбасова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Томбасов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Томбасов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Томбасов (коблов) Павел Андреевич
Отец ребёнка: Томбасов Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно