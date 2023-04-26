Томбасова Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томбасова Евдокия Герасимовна

Место рождения

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Фроловское ( Подтенгузово ) , Елатомский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Томбасова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Томбасов Андрей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Томбасов Андрей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Томбасов (коблов) Павел Андреевич

Отец ребёнка: Томбасов Андрей Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томбасов Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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