Баннов Филат Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: Баннова Устиния
Бракосочетание
17.10.1819
Жена: Баннова Анна Никоновна
Рождение ребёнка
20.01.1821
Сын: Баннов Григорий Филатович
Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна
Рождение ребёнка
15.02.1823
Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Баннова Вера Филатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Баннова Мелания Филатовна
Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна
Смерть
Неизвестно