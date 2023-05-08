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Баннов Филат Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: Баннова Устиния

Бракосочетание
17.10.1819

Жена: Баннова Анна Никоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1821

Сын: Баннов Григорий Филатович

Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1823

Сын: Баннов Тимофей Филатович

Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Баннов Никифор Филатович

Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Баннов Трофим Филатович

Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Баннова Вера Филатовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Баннов Марк Филатович

Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Баннова Мелания Филатовна

Мать ребёнка: Баннова Анна Никоновна

Смерть
Неизвестно
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