Баннова Устиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Баннов Тит Никитич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Баннов Филат Никитич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1806 или 1807
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно