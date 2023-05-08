Баннова Устиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаннова Устиния

Баннова Устиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Баннов Прокофий Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Баннов Климент Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Баннов Тит Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Баннов Филат Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1806 или 1807

Сын: Баннов Терентий Никитич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно