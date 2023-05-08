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Баннов Тит Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: Баннова Устиния

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Баннов Григорий Титович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1820

Дочь: Баннова Марфа Титовна

Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 06.12.1822

Дочь: Баннова Варвара Титовна

Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Баннов Ефим Титович

Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Баннова Дарья Титовна

Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Параскева Давидовна

Смерть
Неизвестно