Баннов Тит Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: Баннова Устиния
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1820
Дочь: Баннова Марфа Титовна
Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна
Рождение ребёнка
Около 06.12.1822
Дочь: Баннова Варвара Титовна
Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Сын: Баннов Ефим Титович
Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Баннова Дарья Титовна
Мать ребёнка: Баннова Параскева Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно