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Баннова Параскева Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 или 1800

Дата смерти

01.01.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1799 или 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Тит Никитич

Рождение ребёнка
03.07.1820

Дочь: Баннова (Баннова) Марфа Титовна

Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 06.12.1822

Дочь: Баннова (Баннова) Варвара Титовна

Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828 или 1830

Сын: Баннов Ефим Титович

Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Баннова (Баннова) Дарья Титовна

Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич

Смерть
01.01.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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