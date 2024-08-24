Баннова Параскева Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 или 1800
Дата смерти01.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 или 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баннов Тит Никитич
Рождение ребёнка
03.07.1820
Дочь: Баннова (Баннова) Марфа Титовна
Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич
Рождение ребёнка
Около 06.12.1822
Дочь: Баннова (Баннова) Варвара Титовна
Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич
Рождение ребёнка
1828 или 1830
Сын: Баннов Ефим Титович
Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Баннова (Баннова) Дарья Титовна
Отец ребёнка: Баннов Тит Никитич
Смерть
01.01.1860