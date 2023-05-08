Баннов Терентий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1806 и 1808
Дата смерти04.06.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1808
Мать: Баннова Устиния
Рождение ребёнка
1827 или 1833
Сын: Баннов Евдоким Терентьевич
Мать ребёнка: Баннова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Баннова Матрона Терентьевна
Мать ребёнка: Баннова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Баннов Филипп Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Поворина Евдокия Васильевна
Падчерица Терентия Никитича Баннова.
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Баннов Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Баннова Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: Баннова Анисия Прокофьевна
Рождение ребёнка
16.03.1854
Дочь: Баннова Дарья Терентьевна
Мать ребёнка: Баннова Анисия Прокофьевна
Бракосочетание
01.07.1855
Елякина Татьяна Алексеевна - вдова по первому браку.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Марфа
Смерть
04.06.1871