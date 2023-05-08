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Баннов Терентий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1806 и 1808

Дата смерти

04.06.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1806 и 1808

Отец: не указан

Мать: Баннова Устиния

Рождение ребёнка
1827 или 1833

Сын: Баннов Евдоким Терентьевич

Мать ребёнка: Баннова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Баннова Матрона Терентьевна

Мать ребёнка: Баннова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Баннов Филипп Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Поворина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Падчерица Терентия Никитича Баннова.
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Баннов Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Баннова Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: Баннова Анисия Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1854

Дочь: Баннова Дарья Терентьевна

Мать ребёнка: Баннова Анисия Прокофьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
01.07.1855

Жена: Баннова Татьяна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Елякина Татьяна Алексеевна - вдова по первому браку.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Анисия Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Марфа

Смерть
04.06.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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