Баннова Анисия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Анисия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

03.05.1854

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Терентий Никитич

Рождение ребёнка
07.01.1852

Дочь: Баннова (Баннова) Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Баннов Терентий Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1854

Дочь: Баннова (Баннова) Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Баннов Терентий Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.05.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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