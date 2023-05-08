Баннова Анисия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти03.05.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1852
Дочь: Баннова (Баннова) Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Баннов Терентий Никитич
Рождение ребёнка
16.03.1854
Дочь: Баннова (Баннова) Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Баннов Терентий Никитич
Смерть
03.05.1854