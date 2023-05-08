Баннов Марк Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаннов Марк Филатович

Баннов Марк Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Баннов Филат Никитич

Мать: Баннова (Колгатина) Анна Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Варвара Емельяновна

Рождение ребёнка
07.04.1854

Сын: Баннов Василий Маркович

Мать ребёнка: Баннова Варвара Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: Баннова (Баннова) Мария Марковна

Мать ребёнка: Баннова Варвара Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1861

Дочь: Баннова (Баннова) Пелагея Марковна

Мать ребёнка: Баннова Варвара Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.