Баннов Марк Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1854
Мать ребёнка: Баннова Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: Баннова (Баннова) Мария Марковна
Мать ребёнка: Баннова Варвара Емельяновна
Рождение ребёнка
07.10.1861
Дочь: Баннова (Баннова) Пелагея Марковна
Мать ребёнка: Баннова Варвара Емельяновна
Смерть
Неизвестно