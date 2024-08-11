Долгова (Андреева) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1868
Рождение ребёнка
06.10.1871
Сын: Долгов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Долгов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
22.04.1874
Дочь: Долгова (Долгова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Долгов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
29.10.1875
Сын: Долгов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Долгов Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно