Долгова (Андреева) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Андреева) Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1868

Муж: Долгов Григорий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1871

Сын: Долгов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Долгов Григорий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1874

Дочь: Долгова (Долгова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Долгов Григорий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1875

Сын: Долгов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Долгов Григорий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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