Баннова (Колгатина) Анна Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1819
Муж: Баннов Филат Никитич
Рождение ребёнка
20.01.1821
Сын: Баннов Григорий Филатович
Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич
Рождение ребёнка
15.02.1823
Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Баннова Мелания Филатовна
Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич
Смерть
Неизвестно