Баннова (Колгатина) Анна Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Колгатина) Анна Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1819

Муж: Баннов Филат Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1821

Сын: Баннов Григорий Филатович

Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.02.1823

Сын: Баннов Тимофей Филатович

Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Баннов Никифор Филатович

Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Баннов Трофим Филатович

Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Баннов Марк Филатович

Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Баннова Мелания Филатовна

Отец ребёнка: Баннов Филат Никитич

Смерть
Неизвестно
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