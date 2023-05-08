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Баннов Никифор Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Баннов Филат Никитич

Мать: Баннова (Колгатина) Анна Никоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баннова Евдокия Фроловна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Баннов Матвей Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1852

Сын: Баннов Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1854

Дочь: Баннова (Баннова) Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Баннова (Баннова) Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: Баннова (Баннова) Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1859

Сын: Баннов Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1860

Сын: Баннов Константин Никифорович

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1862

Дочь: Баннова (Баннова) Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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