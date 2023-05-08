Баннов Никифор Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баннова Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Баннов Матвей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1852
Сын: Баннов Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
05.06.1854
Дочь: Баннова (Баннова) Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Баннова (Баннова) Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1857
Дочь: Баннова (Баннова) Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
24.04.1859
Сын: Баннов Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
14.05.1860
Сын: Баннов Константин Никифорович
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна
Рождение ребёнка
05.04.1862
Дочь: Баннова (Баннова) Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Фроловна
Смерть
Неизвестно