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Баннова Евдокия Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

22.10.1870

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Никифор Филатович

Рождение ребёнка
21.11.1852

Сын: Баннов Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1854

Дочь: Баннова (Баннова) Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1857

Дочь: Баннова (Баннова) Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1859

Сын: Баннов Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.05.1860

Сын: Баннов Константин Никифорович

Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1862

Дочь: Баннова (Баннова) Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.10.1870
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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