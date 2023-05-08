Баннова Евдокия Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти22.10.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1852
Сын: Баннов Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович
Рождение ребёнка
05.06.1854
Дочь: Баннова (Баннова) Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович
Рождение ребёнка
11.01.1857
Дочь: Баннова (Баннова) Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович
Рождение ребёнка
24.04.1859
Сын: Баннов Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович
Рождение ребёнка
14.05.1860
Сын: Баннов Константин Никифорович
Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович
Рождение ребёнка
05.04.1862
Дочь: Баннова (Баннова) Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Баннов Никифор Филатович
Смерть
22.10.1870