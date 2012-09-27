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Хусаинов Шарафутдин Шигабудинович

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Место рождения

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

02.04.1926

Дата смерти

27.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1926

Отец: Хусаинов Шигафетдин

Мать: Хусаинова Махибадар

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
место рождения д.Аксарай Ялуторовского района
Военная служба
?.11.1943
Воинское подразделение: 180 стрелковый полк 3 Прибалтийского фронта На подступах к Шарафутдин Хусаинов получил осколочное ранение в голову, 2 месяца находился он в военном госпитале в Пскове. После в... Показать все
Смерть
27.09.2012
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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