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Хусаинов Шигафетдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Хусаинов Нурутдин Шигабутдинович

Мать ребёнка: Хусаинова Махибадар

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1920

Дочь: Нурсатова Нурбанат Шигафовна

Мать ребёнка: Хусаинова Махибадар

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Сын: Хусаинов Шарафутдин Шигабудинович

Мать ребёнка: Хусаинова Махибадар

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
место рождения д.Аксарай Ялуторовского района
Рождение ребёнка
1930

Сын: Хусаинов Кашафтин Шигабудтинович

Мать ребёнка: Хусаинова Махибадар

Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.11.1934

Дочь: Ахмадеева Рахима Шигаб козы

Мать ребёнка: Хусаинова Махибадар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Махибадар

Смерть
1936
Богандинский, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
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